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Судебные процессы над участниками массовых беспорядков
Сразу в нескольких судах Минска сегодня начались процессы над участниками массовых беспорядков. Одно из дел стартовало в суде Центрального района столицы. Помимо участия в беспорядках, обвиняемому вменяют угрозу насилия и повреждение автомобиля ГАИ.
Инцидент произошел 9 августа в Минске. На проезжую часть на пересечении Машерова-Победителей вышли двое мужчин и заблокировали автомобиль ГАИ.
В суде Московского района начался процесс над девушкой, которая участвовала в массовых беспорядках на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Беды. 21-летней обвиняемой инкриминируют участие в беспорядках и вооруженное сопротивление милиции. А в суде Советского района столицы начался процесс над художником, который разрисовал забор ул. Богдана Хмельницкого. В своем "произведении" обвиняемый угрожал расправой журналистам "Издательского дома "Беларусь сегодня". Следователи оценили "творчество" и возбудили в отношении автора уголовное дело по статье "Злостное хулиганство".
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