Судейский корпус Беларуси пополнился молодыми кадрами

15 октября судейский корпус Беларуси пополнился молодыми перспективными кадрами, назначенными Президентом.

Кандидаты прошли серьезный отбор. Председатель Верховного Суда Андрей Швед призвал их сочетать букву закона с человеческой чуткостью и вниманием к судьбам людей.

Вступая в должность, специалисты поклялись честно и добросовестно исполнять обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь Основному закону страны, быть беспристрастными и справедливыми. Каждому присягнувшему вручили служебное удостоверение, мантию и Кодекс чести судьи.

Андрей Швед, председатель Верховного Суда Беларуси: "Они назначены указом главы государства. Это значит Президент оказал им высочайшее доверие. Мы ждем от них, что они будут вникать в проблемы наших людей не формально, а по совести, по душе. Мы ждем от них, что они, руководствуясь законом, будут находить такие варианты решения, которые бы максимально устроили всех, кто пришел в суд. Сегодня созданы все условия для того, чтобы правосудие в нашей стране было объективным, беспристрастным, современным".

"Самое сложное - это найти баланс, вынести законное, справедливое, обоснованное решение, при этом чтобы стороны по результатам рассмотрения спора были убеждены в правильности, справедливости и законности вынесенного решения", - отметила судья Центрального района г. Минска Дарья Валяева.

Сегодня даже искусственный интеллект не способен заменить судью, считает председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый. Он подчеркнул: сенаторы готовы взаимодействовать с судебным корпусом при подготовке понятных, выверенных и справедливых законопроектов.