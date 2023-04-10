Судьи Верховного Суда удостоены медалей и Благодарности Президента Беларуси
Судьи Верховного Суда удостоены медалей и Благодарности Президента Беларуси за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие и укрепление судебной системы, осуществление правосудия и обеспечение законности. Соответствующие указ и распоряжение подписал 10 апреля глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Судьи Верховного Суда Татьяна Протащик, Валентина Кривая, Анна Соколовская, Ирина Тылец, Инна Цисик и Алексей Тетюхин награждены медалью "За трудовые заслуги", Петр Листратенко, Алексей Рыбаков и Андрей Ефремов - "За безупречную службу" III степени.
Звание заслуженного юриста Беларуси присвоено судье Верховного Суда Валентине Кулик.
Судьям этого суда Андрею Алещенко и Федору Чубковцу объявлена Благодарность Президента.
Фото:БЕЛТА