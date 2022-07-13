Судмедэксперт: У наркоманов большие сердца, это не связано с широтой души

Употребляющие соли, как правило, до седых волос не доживают, рассказывает автор фильма "Эйфория зла" Алеся Высоцкая.Внутренние органы как у стариков.

Что видит судмедэксперт у себя на столе?

По словам судмедэксперта управления ГКСЭ Беларуси по Минской области Михаила Клименко, наркоманы долго не живут. В его практике не было людей старше 45 лет. И у них целая группа заболеваний. "Если наркоман имеет вирусное заболевание, как гепатит, например, то в 20 лет как он может дожить до 40? У него уже потолок. Вот вам и вся статистика. Это страшно", - подытожил эксперт.

Резко скачет давление - вверх-вниз, первым делом это изнашивается сердце. Развивается со временем такая болезнь, как кардиомиопатия, где идет кардионагрузка, она начинает сильно увеличиваться. Кровь поступает, она выталкивается сердцем, но уже с меньшей силой и что-то остается. И в итоге приводит к тому, что идут застойные явления. Лечение может быть только радикальным - пересадка сердца.

Врач-психиатр-нарколог, завотделением ГУ "РНПЦ психического здоровья" Сергей Марчук добавляет, что сильно страдает и репродуктивная система. "Многие девушки-наркопотребители бездетны. Мужчины имеют сниженное либидо. И дети у зависимых имеют все шансы родиться с пороками. Люди, употребляющее в раннем возрасте, отстают в развитии", - говорит врач.

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Солевая эйфория - это зло, которое как вампир высасывает силы из всех органов, начиная с мозга и сердца. Человек может не спать сутками и быть все время в движении.

Человеческая психика уже буквально после приема нескольких доз требует еще и еще. Процесс употребления напоминает чем-то запойный. Человеку постоянно нужно увеличивать дозу и уменьшать промежутки между приемами. Он может употреблять несколько дней подряд. Мозг работает на пределе. Александр Харитоник, замначальника управления спецэкспертиз управления ГКСЭ по Минской области