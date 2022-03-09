Суд Центрального района Минска признал экстремистским иностранный ресурс

Суд Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК признал информационную продукцию Тelegram-канала и чата, а также всей медиаинформационной сети Deutsche Welle, а также логотип с экстремистскими материалами. В МВД напоминают, что хранение таких материалов, подписка на телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону.