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Суд Центрального района Минска признал экстремистским иностранный ресурс
Суд Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК признал информационную продукцию Тelegram-канала и чата, а также всей медиаинформационной сети Deutsche Welle, а также логотип с экстремистскими материалами. В МВД напоминают, что хранение таких материалов, подписка на телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону.
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