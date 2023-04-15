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Сукало о задачах на будущее: Расширить примирительные возможности белорусского правосудия, сократив его конфликтность
Одна из задач на будущее - расширить примирительные возможности белорусского правосудия, сократив его конфликтность. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил председатель Верховного Суда, Заслуженный юрист Беларуси Валентин Сукало.
Судебная система не может останавливаться ни на один день в своем развитии и совершенствовании. Поэтому главная задача ближайшего периода - освоить все законодательные новеллы, изменения, которые есть и будут в судебной системе, максимально достичь эффективности и продолжать двигаться дальше, сказал председатель Верховного Суда. Также он уточнил, какие задачи ставятся перед судебной системой Беларуси: "Если говорить в принципе, это сделать нашу судебную систему современной, эффективной, экономичной и воспринимаемой обществом, то есть с высоким уровнем доверия общества. Как этого достичь? У нас действует своя программа совершенствования по трем направлениям. Первое - оперативность правосудия. Это не только цифровизация, это и сокращение судебной юрисдикции, это уход от каких-то излишних, устаревших судебных процедур".
Может быть даже "одно окно", о котором многие говорят и мечтают. "Одно окно" в судебной системе для меня - это когда каждый спор рассматривается на предварительном иодном судебном заседании. Это как раз тот скорый суд, который выполняет свои функции.
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Говоря о качестве правосудия, председатель Верховного Суда в первую очередь обозначил стабильность законодательства, повышение качества юридического образования и качества судейского корпуса, разумную специализацию, профессиональный и взвешенный анализ судебной практики.
По словам Валентин Сукало, необходимо снижение конфликтности и восстановление более примирительных тенденций в правосудии. Это очень сложная и важная задача - расширить примирительные возможности белорусского правосудия, сократив его конфликтность, считает он. Оптимизация и разумная мера уголовной ответственности также связаны с качеством правосудия.
Третья задача - сделать суд равным для всех. "Это синоним справедливости. Равный - это справедливый. Главное в судебной деятельности - это доверие людей, потому что любой судебный процесс начинается с вопроса о доверии суду, - подчеркнул юрист. - Если такое доверие в обществе есть, тогда можно считать, что суд выполняет задачи, которые на него возложены".
Важна открытость процессов и судебных решений, развитие публичности, отметил председатель Верховного Суда. Сегодня все судебные решения размещаются на правовых порталах, они открыты для общества. Задача - сделать так, чтобы и сама процедура принятия решений была понятна и открыта людям, обществу. "Когда мы выполним эти три задачи, будем считать, что нам удалось создать современную, эффективную судебную систему и Верховный Суд, стоящий во главе этой системы", - резюмировал Валентин Сукало.
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