Сухая гроза стала причиной лесных пожаров в Брестской области

Сухая гроза похожа на обычную грозу с громом и молнией, но без дождя или при минимальном количестве осадков. Метеорологи еще называют это явление "призрачным дождем". Чаще всего сухая гроза возникает в кучево-дождевых облаках при высокой температуре и низкой относительной влажности воздуха. В это время воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли, а испаряется в атмосфере. Об этом пишет1prof.by.

В последние годы во всем мире наблюдается увеличение количества сухих гроз. Такие явления ученые связывают с глобальным потеплением. По подсчетам специалистов Калифорнийского университета в Беркли, прирост среднегодовой температуры на один градус ведет к увеличению числа гроз на 12%.

Что касается Беларуси, то на этой неделе сухие грозы спровоцировали сразу два пожара в Брестской области. Первый инцидент произошел в Бытенском лесничестве Домановского лесхоза, второй -в Барановичском лесхозе. К счастью, специалистам удалось оперативно ликвидировать возгорания.

В целом по стране в этот жаркий период ежедневно фиксируется около 20 возгораний. Жители всех регионов, особенно дачники, ждут дождей. Однако прогнозы синоптиков пока не обнадеживают. В большинстве районов страны сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – запреты и ограничения на посещение лесов введены по всей Беларуси.

Несмотря на то, что сезон дождей с ливнями задерживается, он рано или поздно наступит. Мы решили напомнить читателям оправилах поведения во время грозы.

Обычно молния бьет в самую высокую точку, поэтому те, кто находятся на открытой местности и прячутся под дерево, совершают ошибку. Так делать нельзя. Если укрытия нет, специалисты советуют лечь на землю или присесть в сухую яму, пригнув голову.

Во время грозы ни в коем случае нельзя купаться. Тем, кто отдыхает у водоемов, когда погода резко изменилась, стоит незамедлительно выйти из воды, отойти от берега и спуститься с возвышенного места в низину.

Не стоит при непогоде бегать или ездить на велосипеде, мотоцикле. Во время грозы металлические транспортные средства следует положить и отойти от них на 20-30 метров. Поскольку электричество притягивает молнию, в грозу автомобилистам следует остановиться, отключить радиоприемник, закрыть окна машины и переждать непогоду. В случае подъема уровня воды, транспортное средство следует покинуть и перейти на возвышенный участок местности или спрятаться в ближайшем здании. Жителям сельской местности в грозу следует закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляцию, отключить от сети радио, телевизор и другие электроприборы. Не стоит в это время топить печь.

При непогоде важно повременить с разговорами по проводному и мобильному телефонам. Если сильный ветер застал человека на улице в городе, ему необходимо укрыться в ближайшем здании. А вот спускаться в подземные переходы и другие подобные помещения не стоит.

Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Первая помощь при ударах молнии