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Сухое мороженое планируют выпускать на заводе в Октябрьском
Сухое мороженое планируют выпускать на Октябрьском заводе сухого обезжиренного молока. Новый продукт анонсировали на открытии цеха фасовки сухих продуктов с участием председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, пишет БелТА.
Речь о сухой смеси для молочного мороженого с пониженным содержанием сахара. Новинку планируют представить к сезону. "Сегодня мы видели новый продукт - сухое мороженое. Фактически оно лучше усваивается организмом, в составе меньше жиров. Думаю, что покупатели его оценят. Планируем предлагать его и на внутреннем рынке, а также экспортировать в другие страны", - подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.
Фото:pixabay.com
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