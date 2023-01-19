Сухое мороженое планируют выпускать на заводе в Октябрьском

Речь о сухой смеси для молочного мороженого с пониженным содержанием сахара. Новинку планируют представить к сезону. "Сегодня мы видели новый продукт - сухое мороженое. Фактически оно лучше усваивается организмом, в составе меньше жиров. Думаю, что покупатели его оценят. Планируем предлагать его и на внутреннем рынке, а также экспортировать в другие страны", - подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.



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