Сухопутные войска приступили к выполнению учебно-боевых задач

К выполнению учебно-боевых задач приступили подразделения механизированных соединений Вооруженных сил. Мероприятия проходят в рамках проверки боевой готовности. Сухопутные войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и спецтехника пройдет проверку контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности. В Минской, Гродненской, Брестской и Витебской областях колонны военных проедут по дорогам общего пользования, поэтому автомобилистов просят отнестись с пониманием к возможным сложностям трафика. Напоминаем, что проверка боеготовности проходит по поручению Главнокомандующего Вооруженными силами – Президента нашей страны. Носит она комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению.