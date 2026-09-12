Сухотский о социсследовании: Мир, здоровье, семья - это главные приоритеты белорусов

Белорусы все чаще для жизни выбирают агрогородки и поселки, считают условия работы и жизни в стране комфортными. Это подтверждают результаты республиканского социологического исследования, опубликованного на этой неделе. Что показал замер общественных настроений, разобрал заместитель директора Института социологии НАН Беларуси Николай Сухотский.

По данным опроса, белорусы бережно относятся к деньгам, многие делают накопления. В сельской местности копят больше, чем в городе. Больше всего откладывают в Брестской и Гродненской областях.

"Это связано с региональной спецификой, потому что Брестская и Гродненская области - это достаточно успешные регионы, - считает Николай Сухотский. - Там достаточно хорошее социальное самочувствие. И материальное положение из данных нашего опроса, мы видим, что оно тоже немножко выше, чем в других регионах. Поэтому я думаю, что накопление как раз таки в этой региональной специфике - это адекватная такая оценка, которую мы видим в рамках социологии".

Эксперт также отметил, что молодежь готова тоже больше откладывать деньги. "То есть молодежь в Беларуси становится более прагматичной, и это, мне кажется, тоже такой отход от патернализма, который является хорошей тенденцией", - сказал Николай Сухотский.

Он пояснил, почему объекты торговли получили самую высокую оценку, а система ЖКХ - самую низкую. "Несмотря на то, что оценки в системе ЖКХ низкие, мы видим за последние годы тенденцию улучшения. Мы опять-таки видим, что улучшается сфера общественного транспорта. Мы видим, что улучшается как раз таки сфера объектов торговли. Поэтому социальная сфера - это та сфера, которая требует максимального внимания со стороны органов местной власти. И здесь оценки населения - это как раз таки тот маркер, который четко показывает, насколько люди удовлетворены. Но в целом можно говорить, что по всей стране удовлетворенность достаточно высокая. И, как мне кажется, качество дорог, общественный транспорт, сфера досуга - это те сферы, где есть позитивная динамика. В остальных сферах ситуация достаточно стабильная. В том же здравоохранении, допустим, образовании, в некоторых других сферах", - отметил социолог.

Желание семей стать многодетными, эксперт связал с установкой Президента. "Глава государства говорил, что как минимум три. Поэтому, конечно же, в демографической политике Беларуси нужно стремиться к тому, чтобы иметь больше двух детей. И действительно, все социологические исследования, которые мы проводим, которые мы проводили ранее, они показывают, что белорусы в большей части стремятся к двоим детям. Но если будут какие-то изменения, такие еще более позитивные в оценках, мы сразу зафиксируем это, сразу скажем, потому что пока ситуация стабильна, и мне кажется, здесь нужно акцент делать на молодежь", - подчеркнул Николай Сухотский.

По его словам, у молодежи бывает отложенное родительство, возраст вступления в брак растет, ребенок появляется позже. "Поэтому здесь необходимо уделять внимание в первую очередь молодежной политике, работе с молодым поколением. Мы это преодолеем, потому что демография - это общемировая такая тенденция, конечно, проблем, которые необходимо решать. А там, где двое детей, там и трое, и более. Мода на многодетность - это реальный тренд, который мы можем все-таки увидеть, но пока не совсем в ближайшее время", - сказал он.

Почему на первом месте среди достижений страны респонденты поставили мирную жизнь, социолог объяснил так: "Мирная жизнь - это безусловный фаворит нашего опроса именно потому, что сейчас мир неспокоен. Та турбулентность геополитическая, которую мы наблюдаем, говорит о том, что люди хотят спокойной, благополучной жизни. И даже в региональном разрезе мы видим, что Гомельская область в первую очередь гордится тем, что в стране мир, тем, что Беларусь - благополучная страна. Поэтому, конечно же, мир - это такой код, культурный код, ценностный код белорусов. Он вне конкуренции. Помимо этого, конечно, здоровье, помимо этого семья, безусловно. Достаток тоже занимает важную позицию. Но все-таки мир, здоровье, семья - это те главные приоритеты, которые у белорусов всегда будут, мне кажется, на первых местах", - пояснил Николай Сухотский.

По его словам, мир как главное достижение больше выбирают люди зрелого и пожилого возраста, но молодежь тоже это выделяет. "Эта ценность находится на первых местах вне зависимости от возраста, с той или иной степенью, выбирают все. Поэтому однозначно это главное достижение по нашему опросу, главное достижение Беларуси, которое мы ценим и которым можем гордиться. Это действительно так", - сказал эксперт.

Почему больше всего самых счастливых людей в Витебской области, он связал с характером края.

"Витебская область очень часто фигурирует в каких-то таких статистических моментах, как не самая лучшая, но мы видим, что по социологическим исследованиям бывают разные показатели. Витебская область является прекрасным краем, очень красивым, очень живописным. Там живут замечательные люди, много архитектурных памятников, в Полоцке - колыбель нашей белорусской нации. И, конечно же, витебчане, жители области понимают, что у них есть свое богатство, то, чем могут гордиться, и, конечно, это делает их счастливыми. При этом другие регионы сильно тоже не отстают. Белорусы в целом - это счастливая нация, и как раз таки факторы этого счастья - это то благополучие, которое мы имеем", - заключил Николай Сухотский.