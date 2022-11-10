Суховило: Воины-десантники никогда не уходили с поля боя, не выполнив свою задачу

Сегодня в 38-й бригаде сил специальных операций продолжается плановое перевооружение стрелковым оружием белорусского и российского производства. Из новинок также оптические прицелы, экипировка и комплексы связи. Словом все, чтобы поддерживать боевую готовность бригады на высшем уровне. По-прежнему в рядах остаются такие надежные и проверенные временем образцы бронетехники, как БТР-80. Но хорошо показывают себя в работе и новинки белорусского военно-промышленного комплекса - автомобили "Кайман" и Volat. Эти бронеавтомобили лежат в основе мобильности бригады. На это сделана ставка и всех ССО.

Воины-десантники никогда не уходили с поля боя, не выполнив свою задачу. Главный стержень, который воспитывает воина-десантника с первого дня, наше святое правило, как только к нам приходит молодой солдат, мы на него смотрим как на состоявшегося мужчину. Сергей Суховило, замкомандира 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси

Переоценить роль ССО в современной белоруской армии очень сложно. Ведь мобильность, на которую сегодня делается упор всех вооруженных сил нашей страны, в первую очередь и есть силы специальных операций. Техника, вооружение и, конечно же, люди, которые там служат. Такие простые десантники, как Андрей. Парень пришел служить в 38-ку срочником, после остался на контракт. Здесь таких историй очень много. Все потому что, говорят бывалые офицеры, голубой берет и тельняшка - это не просто форма одежды, а целая философия.





Внутреннее братство. Все проходят через проверку на огневой подготовке. Если человек адекватный пришел действительно служить, пришел заниматься тем, что ему нравится, то тогда к нему будет отношение как к надежному человеку. Но если человек пришел ничего не делать и получать за это деньги, то с ним никто не будет разговаривать. Андрей Муца, военнослужащий 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси

Даже в мирное время гвардейцы из 38-й бригады проходят испытание на прочность. Речь не только о многочисленных учениях и маневрах, где десантники показывают превосходные результаты. Доказательством тому показатели бригады на учения "Славянское братство", "Щит Союза", "Запад" и многих других. Отдельное внимание заслуживает и недавняя инспекция 38-ки.





Вадим Денисенко, командующий ССО Беларуси рассказал о проверке всего комплекса боевой деятельности бригады. За две недели эта бригада вооруженных сил показала себя на отлично. "До 38-й такого результата никто не показывал, и после 38-й тоже еще никого нет. Это настолько был сплоченный коллектив в бригаде, настолько этот коллектив был заряжен и настроен именно на победу и дать результат, что оно принесло вот эту оценку, которая была. С учетом итогов последних четырех лет она является лучшей бригадой.