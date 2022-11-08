"Сухой" трикотаж и наноматериалы для хирургии - как в Беларуси внедряют в производство научные разработки?

Беларусь входит в число государств с высоким уровнем научно-технического развития. За годы суверенитета научный потенциал страны был не только сохранен, но и существенно укреплен. Сегодня наука призвана работать на экономику государства. Знания и технологии обновляются стремительно. "Кто в этой гонке проиграет - рискует потерять все", - слова Президента Александра Лукашенко как посыл ученым Беларуси. И прежде всего молодым ученым, которые полны решимости заявить о себе яркими открытиями. Каждый год разработки, рожденные в стенах Витебского государственного технологического университета, попадают на суд экспертов Национального центра интеллектуальной собственности. Не зря этот вуз называют парусами легкой промышленности - многие инновации внедрены в производство и уже приносят прибыль. Один день в научных лабораториях вуза провела Ольга Масловская.

Наноматериалы для медицины от молодых ученых

Нанометры - это 10 в минус 9 степени метра. Поэтому даже электронным микроскопом, который есть в университете, невозможно разглядеть структуру нашего материала.

Такие величины и представить сложно, а молодой ученый Мария Демидова, легко оперируя цифрами, объясняет результаты своего труда. Три года аспирантка Витебского технологического университета работала над созданием нановолокнистых материалов. Не из нитей и не из пряжи, они почти невесомые и с удивительными свойствами.





Данные волокна позволяют создавать такие структуры, которые невозможно создать никаким другим способом. Сфера применения обширная - любые области промышленности. Куда ни ткнете - не ошибетесь, там обязательно можно что-то изобрести с использованием нановолокон.

Перевязочный материал нового поколения

Нановолокна изготавливают на специальной машине из поливинилового спирта - нетоксичного водорастворимого сырья. Аспирантка предположила, что эту основу можно использовать как способ доставки лечебных компонентов в организм человека.

Изобретением заинтересовались ученые Витебского медицинского университета. Они предложили придать материалу гемостатические свойства. Другими словами, создать современный перевязочный материал, который будет оказывать заживляющее действие.

Для этого надо насытить нановолокна лекарственным раствором. К тому же в отличие от бинта или пластыря нановолокнистый материал не предполагает постоянные перевязки - он растворяется на поверхности тканей, создавая защитную пленку.

Разработки ученых ВГТУ внедрены в производство

Среди разработок ученых Витебского технологического не только изобретения медицинского назначения. Так, в этих стенах придумали негорящую ткань для комбинезонов пожарных и костюмы повышенной плавучести для водолазов-спасателей.

Все эти работы направлены на импортозамещение. У нас широко распространены разработки по использованию отходов текстильного производства, коммерциализация прошла в 37 раз лучше заявленной.

"Сухой" трикотаж из белорусского сырья

Теорию сразу внедряют в практику. Как в случае с разработкой "сухого" трикотажа. 3D-модель плетения нитей составил аспирант Денис Быковский, а студентка университета и она же инженер-технолог крупной трикотажной фабрики Анна Кравченко уже на производстве готовит пилотный проект новой линейки термобелья.

Сырье у нас есть в стране: и химические нити, и хлопковое полотно. Есть на предприятии оборудование, которое вырабатывает переплетение. Это будет футорное переплетение.

Создается научный подход, чтобы разработать систему и концепцию, с помощью которой можно добиваться максимального эффекта сухости и комфорта.

Ежегодно ВГТУ получает патенты на научные разработки