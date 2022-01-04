Суманеев поблагодарил белорусских медиков за оперативно оказанную помощь пострадавшим в ДТП в Витебской области
Россиянам, пострадавшим в ДТП на трассе М8 Витебск - Могилев - Гомель, которым требуется дополнительное лечение и транспортировка, помощь готова оказать российская сторона. Об этом сообщил почетный консул России в Беларуси. Юрий Суманеев также поблагодарил белорусских медиков за оперативно оказанную помощь всем пострадавшим. Стоит отметить, что и сложным пациентам наши медики готовы оказывать всю помощь и в дальнейшем.
В настоящий момент в Витебской областной больнице находятся 42 человека. У двух пациентов травмы позвоночника. 40 человек в удовлетворительном состоянии, большая часть из них готовится к выписке. Люди продолжат лечение амбулаторно. Пострадавший 8-летний ребенок также чувствует себя хорошо.
В Лиозненском районе накануне произошло лобовое столкновение легковушки и туристического автобуса. По данным Следственного комитета, водитель "рено", совершая обгон на трассе Витебск - Гомель, выехал на встречную полосу, по которой ехал экскурсионный транспорт. Избежать удара не удалось. 31-летний мужчина, сидевший за рулем легкового авто, погиб.