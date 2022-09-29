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Суммы, которые полагаются при увольнении, сроки выплаты зарплаты - профсоюзные юристы дадут бесплатную консультацию

Гарантии в области труда, порядок и сроки выплат заработной платы, а также всех сумм, которые полагаются работнику при увольнении. Федерация профсоюзов после летнего перерыва возобновила правовые приемы. Они проходят по всей стране в последний четверг месяца. Сегодня в столице работники смогли получить юридическую консультацию. Вопросы касались как условий трудового договора, так и начисления и расчета отпускных.

Профсоюзные юристы консультируют на бесплатной основе. Обратиться можно также по телефону, через интернет-портал Федерации профсоюзов, оставить письменное или электронное обращение.

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