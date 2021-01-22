3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сундуки наших предков
Аутентика белорусов - в музее народной культуры и быта. Выставка древних сундуков разных регионов страны демонстрирует 6 десятков ящиков, в которых наши предки хранили свою одежду и домашние вещи. По ним можно изучать историю, а также региональные художественные традиции разных веков. В коллекции - сундуки городского и деревенского быта, которые принадлежали зажиточным господам и бедным крестьянам. Показаны и способы отделки сундуков: предметы мебели, сделанные разными способами.
Коллекцию сундуков в музее собирали десятилетиями. Треть их продемонстрирована в тематической экспозиции. Много разбросано по другим музейным объектам, потому что являются неотъемлемой частью интерьера деревенских домов.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
По Ближнему Востоку Харрис высказывала противоположные позиции - в угоду разным группам избирателей?
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов