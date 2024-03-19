Суперфинал "Фактор.by 60+" состоится 22 марта

Уже в эту пятницу, 22 марта, в 20:45 на "Беларусь 1" состоится суперфинал музыкального шоу "Фактор.by60+". Самые стойкие и харизматичные участники в возрастной категории 60+ показали музыкальные таланты и доказали, что достойны места в суперфинале.

Напомним, что дойти до этапа телекастингов проекта удалось 23артистам. На протяжении шести недель участники делились своими самыми яркими и сокровенными жизненными историями, дарили зрителям незабываемые музыкальные номера, демонстрируя, что музыке все возрасты покорны.

Страсти накалены до предела, наставники сделали свой выбор - только четверо участников прошли в суперфинал. Их имена - Илья Астров, Марк Штерневский, Инесса Парфенчик, Виктор Гуща.

Оценку выступлениям по традиции дали Владимир Березин, Виктория Алешко, Александр Солодуха и Александра Гайдук. Поддерживали конкурсантов на сцене и за кулисами Елена Спиридович и Павел Лазовик.

"Фактор.by 60+" - это голос, энергия, харизма и драйв! Главными героями душевного и по-настоящему семейного шоу "Фактор.by 60+" стали те, кто в сердце по сей день несет музыку через всю жизнь.

Не пропустите суперфинал самого яркого шоу нашей страны! К слову, проект не перестает быть абсолютным лидером пятничного прайм-тайма с долей 16,4 %. Рейтинг шоу составил 3 %.