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Суперфинал "Фактор.by 60+" состоится 22 марта
Уже в эту пятницу, 22 марта, в 20:45 на "Беларусь 1" состоится суперфинал музыкального шоу "Фактор.by60+". Самые стойкие и харизматичные участники в возрастной категории 60+ показали музыкальные таланты и доказали, что достойны места в суперфинале.
Напомним, что дойти до этапа телекастингов проекта удалось 23артистам. На протяжении шести недель участники делились своими самыми яркими и сокровенными жизненными историями, дарили зрителям незабываемые музыкальные номера, демонстрируя, что музыке все возрасты покорны.
Страсти накалены до предела, наставники сделали свой выбор - только четверо участников прошли в суперфинал. Их имена - Илья Астров, Марк Штерневский, Инесса Парфенчик, Виктор Гуща.
Оценку выступлениям по традиции дали Владимир Березин, Виктория Алешко, Александр Солодуха и Александра Гайдук. Поддерживали конкурсантов на сцене и за кулисами Елена Спиридович и Павел Лазовик.
"Фактор.by 60+" - это голос, энергия, харизма и драйв! Главными героями душевного и по-настоящему семейного шоу "Фактор.by 60+" стали те, кто в сердце по сей день несет музыку через всю жизнь.
Не пропустите суперфинал самого яркого шоу нашей страны! К слову, проект не перестает быть абсолютным лидером пятничного прайм-тайма с долей 16,4 %. Рейтинг шоу составил 3 %.
Вся актуальная информация доступна на сайте медиахолдинга www.tvr.by, в эфире "Беларусь 1" и каналов Белорусского радио, а также в Telegram-канале Агентства теленовостей ATN_NEWS.
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