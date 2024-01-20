Суперфинал проекта "Фактор.by" состоится 26 января - известны имена финалистов

Меньше недели остается до кульминации музыкального шоу "Фактор.by". 26 января состоится суперфинальный прямой эфир.

Тройку лучших накануне вечером выбрали телезрители. За победу в третьем сезоне будут бороться Даниил Савеня из команды Сереги, Алексей Будько вместе с наставницей Ольгой Бузовой, а также Маргарита Шибаева - подопечная Руслана Алехно.

19 января исполнители доказали всей стране, что именно они достойны продолжить путь на музыкальный олимп. В тематическом эфире прозвучали авторские композиции, которые были написаны специально для начинающих артистов. Также ребята исполнили переделанные хиты из TikTok.

Шоу вчера покинула подопечная Иосифа Пригожина Элен Бадалян. Она набрала наименьшее количество зрительских голосов.

