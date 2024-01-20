3.41 RUB
3.41 USD
3.54 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаТехнологииПроисшествияРегионыКультураЗдоровьеСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Суперфинал проекта "Фактор.by" состоится 26 января - известны имена финалистов
Меньше недели остается до кульминации музыкального шоу "Фактор.by". 26 января состоится суперфинальный прямой эфир.
Тройку лучших накануне вечером выбрали телезрители. За победу в третьем сезоне будут бороться Даниил Савеня из команды Сереги, Алексей Будько вместе с наставницей Ольгой Бузовой, а также Маргарита Шибаева - подопечная Руслана Алехно.
19 января исполнители доказали всей стране, что именно они достойны продолжить путь на музыкальный олимп. В тематическом эфире прозвучали авторские композиции, которые были написаны специально для начинающих артистов. Также ребята исполнили переделанные хиты из TikTok.
Шоу вчера покинула подопечная Иосифа Пригожина Элен Бадалян. Она набрала наименьшее количество зрительских голосов.
Не пропустите вокальную битву года 26 января в 20:45 на "Беларусь 1".
Президент
Все
Узнали, какой любимый парфюм у Лукашенко - подробности 29 декабря в проекте "Время Первого"
Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 осужденных за экстремистские преступления
Лукашенко: Чтобы правильно определиться в будущей жизни, сегодня надо учиться
Президент Беларуси направил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха
Политика
Все
Общество
Все
Акция "Наши дети": пограничники поздравили воспитанников социально-педагогического центра Дзержинска
В Минском международном выставочном центре начала принимать посетителей выставка "Моя Беларусь"
Хоккеисты с подарками навестили пациентов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
Мозырь открывает второй день "Марафона единства". Расскажем, что в программе
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все