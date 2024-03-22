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Суперфинал шоу "Фактор.by 60+" смотрите 22 марта на "Беларусь 1"

Кто станет победителем единственного музыкального проекта без возрастных ограничений - белорусы узнают сегодня вечером во время суперфинала шоу "Фактор.by 60+".

В вокальной битве будет участвовать четверка сильнейших исполнителей, которые уже преодолели испытание сценой. Хотя во втором сезоне шоу стало больше профессионалов с приставкой экс-, но бывших артистов не бывает. И суперфиналисты Илья Астров, Виктор Гуща, Марк Штерневский и единственная леди Инесса Парфенчик это доказали. Душевной песне все возрасты покорны.

Вокалистам предстоит исполнить две композиции, одна из которых прозвучит в дуэте с поющим наставником. Остальные подробности шоу, как и названия песен, держатся в секрете.

Не пропустите сегодня суперфинал шоу "Фактор.by 60+". Включайте "Беларусь 1" в 20:45.

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