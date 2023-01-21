Суперфиналистами шоу "Фактор.by" стали Иван Дятлов, Владимир Арутюнян и Марго Новик

Стало известно, кто вошел в тройку суперфиналистов шоу "Фактор.by". Накануне вечером прямом эфире выступили четыре финалиста проекта, которые прошли длинный путь от этапа живых прослушиваний до настоящих выступлений в телеэфире перед огромной аудиторией.

Концерт посвятили мировым хитам и трекам из TikTok 2022 года. "Федерико Феллини", "Солнце Монако" и другие композиции, которые уже собрали миллионы лайков по всему миру.

Модные биты разбили произведения с классическим бэкграундом. Финалисты раскрылись вокально как никогда, ведь каждая композиция требовала максимальной отдачи голосовых связок. И все же не для всех попытка овладеть техникой стиля "классический кроссовер" оказалась удачной.



По итогам зрительского голосования бороться за место в суперфинале пришлось двум фаворитам проекта - Артему Белому и Марго Новик. На финишной прямой нервы были на пределе у тех, кто пришел за победой, и тех, кто за них болеет.

Прямой эфир стал настоящей дуэлью между финалистом Артемом Белым и звездными наставниками. И все же окончательное решение, кого оставить в суперфинале, принимали зрители. Пятничный эфир стал последним для одного из самых ярких и экстравагантных артистов шоу, самородка из Пинска Артема Белого.