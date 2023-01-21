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Суперфиналистами шоу "Фактор.by" стали Иван Дятлов, Владимир Арутюнян и Марго Новик
Стало известно, кто вошел в тройку суперфиналистов шоу "Фактор.by". Накануне вечером прямом эфире выступили четыре финалиста проекта, которые прошли длинный путь от этапа живых прослушиваний до настоящих выступлений в телеэфире перед огромной аудиторией.
Концерт посвятили мировым хитам и трекам из TikTok 2022 года. "Федерико Феллини", "Солнце Монако" и другие композиции, которые уже собрали миллионы лайков по всему миру.
Модные биты разбили произведения с классическим бэкграундом. Финалисты раскрылись вокально как никогда, ведь каждая композиция требовала максимальной отдачи голосовых связок. И все же не для всех попытка овладеть техникой стиля "классический кроссовер" оказалась удачной.
По итогам зрительского голосования бороться за место в суперфинале пришлось двум фаворитам проекта - Артему Белому и Марго Новик. На финишной прямой нервы были на пределе у тех, кто пришел за победой, и тех, кто за них болеет.
Прямой эфир стал настоящей дуэлью между финалистом Артемом Белым и звездными наставниками. И все же окончательное решение, кого оставить в суперфинале, принимали зрители. Пятничный эфир стал последним для одного из самых ярких и экстравагантных артистов шоу, самородка из Пинска Артема Белого.
Суперфиналистами шоу "Фактор.by" стали Иван Дятлов, Владимир Арутюнян и Марго Новик. Они сразятся за победу уже в следующую пятницу, 27 января, на "Беларусь 1".
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