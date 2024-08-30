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Супернаходка на окраинах Гомеля. Череп доисторического бизона нашли на дне Сожа
Останки доисторического животного найдены в Гомеле. При проведении плановых занятий на реке Сож водолазы-спасатели обнаружили необычный предмет на глубине 10 метров.
Как подтвердили археологи, находка оказалась фрагментом черепа бизона. Эти животные обитали здесь десятки тысяч лет назад.
На окраинах Гомеля прежде находили кости мамонтов, овцебыка, шерстистых носорогов, северных оленей и даже пещерного льва.
Находку передали сотрудникам Гомельского дворцово-паркового ансамбля.
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