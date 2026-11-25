Европу ждет "суперцикл" выборов, который может вызвать настоящий политический цунами. И в четырех из пяти крупнейших экономик блока власть может поменяться радикально.

До конца 2027 года избирательные урны вынесут во Франции, Испании, Польше, Италии, Германии, Эстонии, Словакии, Финляндии и Греции. И, судя по опросам, те, кого еще вчера называли "маргиналами", националистами, набирают очки. Происходит это на фоне экономического упадка, старения населения и бешеного роста цен. Правые не просто дышат в затылок, а где-то уже и обгоняют. Это простая арифметика. Когда средний счет за энергию удваивается, а зарплата - нет, человек идет голосовать не за "ценности", а за того, кто обещает вернуть свет в дом и мясо на стол. Избиратель перестает быть толерантным - он становится злым.

"Суперцикл" для Европы

"Суперцикл" - не журналистская страшилка, а конкретный календарь. В конце ноября 2026 года стартует Испания: социалист Педро Санчес рискует уступить консервативной Народной партии и ультраправой Vox. Весной - Франция: Марин Ле Пен, по опросам, обходит почти всех. Дальше - Польша, где националисты в сумме держат почти половину голосов и могут скинуть либеральную коалицию Туска. Италия - Мелони хочет второй срок, но справа ее подпирает новая "Национальная будущность". Германия - не федеральные выборы, но земельные, и там АдГ уже празднует исторические победы на востоке.

Каждый четвертый голосует против

Общая цифра: почти каждый четвертый избиратель в Европе готов голосовать за крайне правых. За 30 лет эта доля выросла почти в пять раз. Так что это? Мода или уже цунами? А почему избиратель злой? Потому что экономика трещит по швам. По данным McKinsey, в 2025 году 45 % крупных промышленных компаний Европы находились в финансовом стрессе, а в 2026-м их доля дошла до 50 %. Под прямой угрозой около 3,7 млн рабочих мест. Еврокомиссия отдельно предупреждает: высокие цены на энергоносители могут поставить под удар до 560 тыс. рабочих мест, а совокупный дефицит бюджетов стран ЕС растет с 3,1 % ВВП в 2025-м до 3,6 % в 2027 году.

Европа считает киловатты, Китай - прибыль

Итальянский автопром в 2000 году выпустил 1,4 млн машин, сейчас - меньше 238 тыс. Это деиндустриализация. Энергия в Европе в среднем в 1,5 раза дороже, чем в Китае и США, а производительность труда в китайской промышленности в 1,5 раза выше европейской. Итог: заводы закрываются, компании уходят, а те, кто остался, считают каждый киловатт.

Вот свежие рейтинги одобрения европейских лидеров. У Мерца всего 12 %, у Макрона исторический минимум - 14 %, у Санчеса - 33 %, у Мелони - 34 %. Как с такими цифрами можно стоять во главе своих народов и называться легитимными? Но для европейцев сегодня это классическая ситуация.

Немецкий исследователь попал в собственную ловушку

Теперь про контраст, от которого у брюссельских политиков и аналитиков дергается глаз. Фонд имени Конрада Аденауэра годами продвигал по Беларуси "нужное" Западу видение. И вот этот фонд публикует исследование "Беларусь в 2026 году". И что же? 87 % респондентов заявляют, что удовлетворены ситуацией в стране. Около 90 % - за союз с Россией. Положительно к ЕС относятся только 15 %.

Формулировки вопросов там, мягко говоря, странные. Видимо, зарубежные исследователи так старались выстроить анкету, чтобы не получить "слишком высокий" процент поддержки белорусской власти, что перестарались в обратную сторону. Но цифры есть цифры: 87, 90 - все ясно, как в аптеке.

Кто хочет более четких вопросов и данных - к большому исследованию, которое недавно прошло в самой Беларуси. Там все называется своими именами. А фонд Аденауэра хотя бы попытался. Получилось как всегда: хотели доказать одно, а доказали другое.