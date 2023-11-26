Супруга осужденного из Сморгони обратилась к Президенту Беларуси через соцсети с просьбой о помощи

В результате преступной небрежности потерпевшему причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. С учетом предоставленных доказательств суд Сморгонского района постановил обвинительный приговор, обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы с исправлением в учреждении открытого типа сроком на 2 года 6 месяцев.

Закон суров, но это - Закон! Два года шесть месяцев не лишения свободы, а ограничения, по-народному, химии, - наказание в этом случае гуманное и справедливое - вывод специалистов.



Не согласившийся с приговором защитник обвиняемого подал опелляционную жалобу на данный приговор. В результате рассмотрения судом апелляционной инстанции, приговор суда Сморгонского района оставлен без изменения, кассационная жалоба защитника без удовлетворения. Воспользовавшись правом на кассационное обжалование, защитником так же была подана жалоба на вступивший в законную силу приговор. В результате которого в ходе рассмотрения данной жалобы было принято решение об отказе в передаче ее на рассмотрение в суд кассационной инстанции.

К сожалению, следует констатировать, что часть поступающих к нам обращений содержит необъективную информацию, приводимые аргументы носят крайне субъективный характер. Обращение жительницы из Сморгони является одними из таких примеров. Приговор был обоснованным, и суд при принятии решения учел все обстоятельства дела. Оснований для отмены или изменения постановления в отношении ее мужа не имеется.

Общаться к Президенту, как в последнюю инстанцию, - тренд. К слову, Тик-Ток или Телеграмм - не является официальным обращением, однако крик души был услышан. На него отреагировали - все проверили.Понятно, что чувство справедливости у каждого может быть своим. И женщина - супруга, мать всеми силами пытается защитить своего мужчину, который на время наказания оторван от семьи. О чувстве справедливости у супруги погибшего страшно даже спросить.