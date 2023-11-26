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Супруга осужденного из Сморгони обратилась к Президенту Беларуси через соцсети с просьбой о помощи
Достучаться до истины и использовать все для этого. Часто как последнюю инстанцию, которая восстановит справедливость, люди рассматривают Администрацию Президента и лично белорусского лидера. К счастью, число обращений не растет, а даже сокращается (как в этом году, на 20 %). Значит, на местах власти чутко относятся к каждой жалобе, просьбе или просто сигналу от населения.
Тематика - самая разнообразная. Обратим внимание - часть обращений и вовсе не относится к компетенции Администрации Президента. В первую очередь, это те, которые должны рассматриваться в рамках процессуального законодательства. Речь о несогласии, скажем, с судебным решением - вынесенным приговором.
Тем не менее и такие вопросы, коль уж был сигнал, берутся на контроль! И по каждому принимаются выверенные, взвешенные решения. Наиболее чувствительные, резонансные, становятся объектами пристального внимания Александра Лукашенко.
Как и в этом случае. Хотя стоит сказать, забегая вперед, не хотелось бы, чтобы вот эта практика публичного обращения к власти, лично к главе государства, порождала иждивенчество и спекуляции на президентской безотказности помочь людям. О чувстве справедливости - Алеся Высоцкая.
Купола церкви на пригорке и большой красивый костел прямо у городской площади. Узнаваемые планы Сморгони. Этот небольшой уютный райцентр за год в очередной раз стал ньюсмейкером. Трагическое ЧП в прошлом декабре на заводе обсуждал не только город. И вот теперь - публичное обращение к Президенту.
"Обращаюсь с криком о помощи. Я хочу, чтобы мою беду, мое несчастье услышала наша власть. Услышал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко", - молодая женщина обращается к Президенту.
Что это за крик души? - говорим с автором видео. Почему Анне кажется, что с ее супругом поступили несправедливо.
Анна Ларионова, супруга осужденного: У нас многодетная семья, трое детей. Я в декретном отпуске. В суде этого не учли. У меня первых двое детей от первого брака, третий мальчик от второго. Когда зачитывали приговор в суде, они посчитали только одного ребенка, хотя муж записан как отчим и является кормильцем семьи.
Все мы знаем, как белорусский лидер относится к женщинам, а уж тем более к матерям многодетным. Не раз говорил, что он - Президент женский. И уж тем более - речь в видео о справедливости! Упустить из виду, понятно, не мог.
Григорий Шлык, начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси: Вы знаете какое внимание Президент уделяет к обращениям граждан. Особенно болезненные обращения - ни мы, ни Президент не может пройти мимо. Мы их рассматриваем и принимаем соответствующие решения.Поручил разобраться. Детально. Тщательно, комплексно перепроверить все. К процессу подключились специалисты разных уровней. Разобрались! О выводах расскажем позже. Сперва о том, что случилось здесь год назад.
В тот декабрьский вечер двое разбирали списанный вилочный погрузчик. Такая небольшая машинка. На ней стояла мачта. И в какой-то момент упала на одного из них. Человек оказался под тонной металла. Как так вышло, что вечером в полдевятого, они стали разбирать погрузчик, в этом разбирались оперативники и следствие. Дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности.
Николай Бородич, начальник Сморгонского районного отдела Следственного комитета Беларуси: По результатам расследования уголовного дела работнику предприятия предъявлено обвинение, и уголовное дело было передано в суд.
"Эта страшная для нас трагедия. Потому, что Чайковский Николай был лучшим нашим работником. Нам жалко и Ларионова Дмитрия, который попал в эту ситуацию", - рассказывает инженер по охране труда предприятия Марина Сумец.
Кадры с камеры видеонаблюдения показывают, что работают втроем, как положено. Страхует такую же мачту вспомогательная машина, чтобы не дать ей рухнуть в момент отсоединения от корпуса. В какой такой спешке или желании быстрее закончить дела, мужчины стали операцию проводить сами, их коллеги разводят руками.
"Хорошие парни, один и второй, и как так вышло - не знаю. Можно было всего этого избежать. Там вина и с одной, и со второй стороны, как я вижу", - высказывает свое мнение инженер-механик предприятия Юрий Шурпо.
Иными словами, виноваты трое. И тот, кто не выдал погрузчик, и тот, кто стал откручивать стрелу от корпуса машины, и сам погибший, который стоял прямо под мачтой. Пренебрежение правилами безопасности, к сожалению, самая распространенная причина гибели на производстве.
Татьяна Щеберяко, зампредседателя Сморгонского райисполкома: Основное это у нанимателей - создать безопасные условия труда. Мы работаем на профилактику. Как правило, когда случаются тяжелые и смертельные случаи, мы рассматриваем это на заседании исполкома.
Все эти моменты, кто где стоял, как все произошло, какие гайки кто крутил, все необходимые экспертизы - все в материалах уголовного дела. Все это снова досконально изучили специалисты.
Дмитрий Синило, прокурор отдела прокуратуры Гродненской области:
В результате преступной небрежности потерпевшему причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. С учетом предоставленных доказательств суд Сморгонского района постановил обвинительный приговор, обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы с исправлением в учреждении открытого типа сроком на 2 года 6 месяцев. Закон суров, но это - Закон! Два года шесть месяцев не лишения свободы, а ограничения, по-народному, химии, - наказание в этом случае гуманное и справедливое - вывод специалистов.
Андрей Лихач, зампредседателя Гродненского областного суда, председатель судебной коллегии по уголовным делам:
Не согласившийся с приговором защитник обвиняемого подал опелляционную жалобу на данный приговор. В результате рассмотрения судом апелляционной инстанции, приговор суда Сморгонского района оставлен без изменения, кассационная жалоба защитника без удовлетворения. Воспользовавшись правом на кассационное обжалование, защитником так же была подана жалоба на вступивший в законную силу приговор. В результате которого в ходе рассмотрения данной жалобы было принято решение об отказе в передаче ее на рассмотрение в суд кассационной инстанции.
Общаться к Президенту, как в последнюю инстанцию, - тренд. К слову, Тик-Ток или Телеграмм - не является официальным обращением, однако крик души был услышан. На него отреагировали - все проверили.
Григорий Шлык, начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси: К сожалению, следует констатировать, что часть поступающих к нам обращений содержит необъективную информацию, приводимые аргументы носят крайне субъективный характер. Обращение жительницы из Сморгони является одними из таких примеров. Приговор был обоснованным, и суд при принятии решения учел все обстоятельства дела. Оснований для отмены или изменения постановления в отношении ее мужа не имеется.
Понятно, что чувство справедливости у каждого может быть своим. И женщина - супруга, мать всеми силами пытается защитить своего мужчину, который на время наказания оторван от семьи. О чувстве справедливости у супруги погибшего страшно даже спросить.
Погибший отец не смог разделить с ним радость мальчика от первого школьного звонка. Этот стойкий маленький мужчина в первый класс пошел уже без папиной улыбки.
Елена Чайковская, супруга погибшего: Справляемся как-то, вспоминаем, думаем. Надо детей растить, мужа не вернуть, он был очень хорошим человеком.
Предприятие, понятно, взяло на себя траурные расходы, занялось и возмещением ущерба. Хоть и ясно, что никакие деньги не вернут человека. А ведь все могло быть иначе, если бы в тот вечер они подумали о последствиях. Они строили коттедж, мечтали, что посадят на своем красивом участке. Растили семерых детей.
На днях семье предстоит пережить сложнейший день - год, как не стало их папы.
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