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Супруги глав дипмиссий и женщины-послы в нашей стране посетили кондитерскую фабрику столицы

Встречать весну на самых интересных предприятиях Беларуси. Сегодня международная женская команда посетила кондитерскую фабрику столицы. Участницами сладкой экскурсии стали женщины-послы в нашей стране, а также супруги глав дипмиссий и представительств международных организаций. Они познакомились с технологиями производства конфет, оценили вкус белорусского шоколада и поговорили не только о делах за чашкой чая.
Традиция отмечать Международный день такими встречами существует в нашей стране уже несколько лет.

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