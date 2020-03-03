Супруги глав дипмиссий и женщины-послы в нашей стране посетили кондитерскую фабрику столицы

Встречать весну на самых интересных предприятиях Беларуси. Сегодня международная женская команда посетила кондитерскую фабрику столицы. Участницами сладкой экскурсии стали женщины-послы в нашей стране, а также супруги глав дипмиссий и представительств международных организаций. Они познакомились с технологиями производства конфет, оценили вкус белорусского шоколада и поговорили не только о делах за чашкой чая.

Традиция отмечать Международный день такими встречами существует в нашей стране уже несколько лет.

