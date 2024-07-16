Супруги из Речицы задержаны за распространение порнографии

Оперативники по нравам Борисовского РУВД выявили в Гомельской области семейную порностудию, пишет БЕЛТА.



Установлено, что 31-летний житель Речицы и его 32-летняя жена снимали порнографический контент и распространяли его за деньги через несколько интернет-ресурсов. Всего они успели изготовить более 100 роликов. В квартире фигурантов обнаружена видеоаппаратура и тематический реквизит. Следователи возбудили уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.