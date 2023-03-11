Супруги-художники создают частный музей в старинной усадьбе

Супруги-художники Солдатовы ради своей мечты променяли квартиру под Минском на 200-летнюю усадьбу в Кореличском районе. Там, в древнем поместье, они и создают Музей белорусского быта, соломоплетения и иконописи. В свое время имением владели известные магнаты Дунины-Раецкие, род Верещаков, здесь проживал и Николай Мицкевич, отец известного поэта и публициста Адама Мицкевича. Об уникальном месте и не менее уникальных людях - репортаж Юрия Карнеловича (подробности в видео).

Домотканые рушники, хозяйственная утварь начала 20-го века, самодельная обувь и ручные изделия из соломки. Именно так выглядит частный музей, который создают супруги - художники Вера и Александр Солдатовы в старинной усадьбе. Свое предназначение хозяева видят в сохранении и популяризации белорусской культуры. А музей - это способ познакомить с бытом наших предков как можно больше людей.