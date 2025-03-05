Суров: Главная задача для военнообязанных - это готовность защитить государство

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Главная задача для военнообязанных - это готовность защитить государство. Это подчеркнул командующий войсками Западного оперативного командования Вадим Суров, отвечая на вопросы журналистов на Обуз-Лесновском полигоне.

5 марта там разыгрывается тактический эпизод маневренной обороны со сменой огневых позиций.

Командно-штабное учение проходит в рамках проверки боеготовности как завершающий этап мониторинга воинской части, сформированной с участием военнообязанных.

Вадим Суров, командующий войсками Западного оперативного командования ВС Беларуси:

"Личный состав заряжен только на качественное выполнение задач. Огонь в глазах есть. Я уверен, что задачи, поставленные Президентом и министром обороны, будут выполнены на должном уровне. Анализ ведения боевых действий в ходе СВО на территории Украины проведен на должном уровне, данный опыт используется в ходе учений".