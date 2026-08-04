Сушка, удобрения и точный расчет: как на Могилевщине добиваются рекордной урожайности рапса

В Беларуси убрано почти 90 % озимого рапса, средняя урожайность - свыше 30 ц/га. В Могилевской области определились лидеры по уборке этой культуры.

Так, в хозяйстве "Большие Славени" Шкловского района урожайность озимого рапса свыше 40 ц/га. В 2026 году культуру посеяли здесь на площади свыше 500 га - такие высокие показатели урожайности стали возможны благодаря соблюдению технологий на всех этапах выращивания.

"Мы произвели сушку на корню, обработали его дисикатами, что убрало с него лишнюю влагу, поэтому сейчас зерно шуршит в руках. Убираем с влажностью 7-8 %. Если бы мы этот элемент операции не произвели, у нас были бы уже трудности при уборке из-за концентрации влаги, соответственно были бы потери урожая", - пояснил главный агроном ЗАО "Большие Славени" Шкловского района Руслан Кравцов.

"Во-первых, соблюли всю технологию как по зерновым, так и по озимому рапсу, полный комплекс удобрений, то есть вся защита проведена вовремя, поэтому и достойный урожай", - отметил директор ЗАО "Большие Славени" Шкловского района Иван Барташевич.

Сергей Мельник, первый заместитель председателя Шкловского райисполкома:

"Следует отметить наших передовиков - хозяйство ЗАО "Городец", которое установило рекордную урожайность и для себя, и для района - 62 ц/га. Также наши два флагмана, которые имеют наибольшие площади сева рапса и производят наибольшее его количество в общую копилку каравая района, - это "Александрийское" и КФХ "Диана", которые имеют урожайность свыше 40 ц/га".

Аграрии начали подготовку и к озимому севу. В целом по стране планируется посеять озимый рапс на площади 457 тыс. га. Более половины площадей уже подготовлены.