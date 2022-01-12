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Суслов: Введение продовольственных талонов в Украине будет публичным признанием провала социальной политики в стране
Я считаю, что нам нужно делать иначе, нам нужно было бы повышать доходы малообеспеченных, все-таки пенсии в 1 900 гривен совершенно недостаточныдля выживания. Нам надо было бы поднимать необлагаемый минимум доходов граждан, потому что минимум в 17 гривен - это выглядит смешно. Можно предпринять целый ряд других шагов, а введение вот этих продовольственных талонов, конечно, будет таким публичным признанием провала социальной политики в Украине. Не смогли сделать ничего лучше, кроме как переходить к нормированному распределению для бедных. Это крайняя мера для тех, кто уже будет буквально умирать от голода, это будет признанием того, что часть граждан доведена до такого тяжелого состояния.
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