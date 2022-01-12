Суслов: Введение продовольственных талонов в Украине будет публичным признанием провала социальной политики в стране

Я считаю, что нам нужно делать иначе, нам нужно было бы повышать доходы малообеспеченных, все-таки пенсии в 1 900 гривен совершенно недостаточныдля выживания. Нам надо было бы поднимать необлагаемый минимум доходов граждан, потому что минимум в 17 гривен - это выглядит смешно. Можно предпринять целый ряд других шагов, а введение вот этих продовольственных талонов, конечно, будет таким публичным признанием провала социальной политики в Украине. Не смогли сделать ничего лучше, кроме как переходить к нормированному распределению для бедных. Это крайняя мера для тех, кто уже будет буквально умирать от голода, это будет признанием того, что часть граждан доведена до такого тяжелого состояния.

Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины