Сувениры с символикой ІІ Европейских игр можно будет найти на отдельных стеллажах

Сувениры с символикой ІІ Европейских игр можно будет приобрести во всех фан-зонах и в деревне спортсменов, а также в крупных универмагах столицы и районных центрах Минской области. В ассортименте - мягкие игрушки в виде Лесика, рюкзаки, подушки, керамика с логотипом Игр. Вся продукция - белорусского производства. Сувениры можно найти на отдельных стеллажах.



Ассортимент продукции к Европейским играм расширяют и минские хлебозаводы. На прилавках можно найти медовые пряники с логотипом форума, торты с сахарными принтами и шоколадных Лесиков.



Сделать удачные фотоснимки с разными достопримечательностями Минска всего за один час можно во время прогулки на ретроавтобусе. Маршрут начинается от городской ратуши и проходит по самым красивым местам города.