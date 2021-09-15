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Суверенитет и независимость - это тысячелетний путь нашего народа к единству

Неспроста 17 сентября у нас новый государственный праздник. Дата для Беларуси знаковая. Более 80 лет назад устранена историческая несправедливость, белорусские земли и ее граждане вернулись домой. Сегодня наш народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной и процветающей страны.

В ближайшее время в Институте истории НАН Беларуси планируют начать акцию по сбору исторических материалов, документальных источников и личных рассказов о событиях межвоенного периода. Свидетелей 20-ых - 30-ых годов осталось мало, поэтому к проекту привлекут и их детей, внуков и правнуков.

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