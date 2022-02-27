Суверенная Беларусь провела три референдума - в 1995,1996 и 2004 годах

Белорусская власть, если заглянуть в историю, никогда не принимала важнейшие решения в одиночку. Всегда обращалась к народу. Референдум - это воля народа. Механизм прямого совета власти с гражданами по важнейшим вопросам развития общества.

Суверенная Беларусь уже провела таких три - в 1995, 1996 и 2004 годах. Так какие выносились вопросы? Какая атмосфера в те годы царила в обществе? Что было с экономикой? Экскурс в историю от нашего обозревателя Алеси Высоцкой.

Итогам последнего советского референдума так и не довелось воплотиться в жизнь. В марте 1991 5 миллионов 90 тысяч жителей БССР (почти 83 %) проголосовали за продолжение большой советской эпохи. Но волю народа перечеркнул революционный сценарий.

Тайное подписание в Вискулях "Беловежских соглашений" нанесло сокрушительный удар по советской Конституции. История рассудит. Но вмешательство внешних сил, их желание убрать с арены крупного и сильного игрока были очевидны уже тогда.













Развал Советского Союза - это было предательством политических элит всего советского народа. Те завоевания, которые делались на протяжении последних 75 лет, были уничтожены в течение одного дня росписями трех деятелей. Понятно, что порознь нас разбить гораздо легче, этого добивались как раз наши оппоненты в Вискулях. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Обещания "новых элит" и "младореформаторов" так и остались пустыми словами. Все, что получил народ многонационального постсоветского пространства - разрушенные экономические связи, промышленный упадок и тотальный дефицит.













Помню, моя мама становилась ночью в очередь, чтобы получить по карточкам постельное белье. Кстати, оно до сих пор у нас есть, льняное, хорошее, но мы ночью вместе с ней стояли. И помню, как я с бидончиком ходила за молоком, очереди эти сумасшедшие. Мы и не знали половину этих фруктов, которые сейчас мы кушаем, были одни туфли, менялись одеждой. Надежда Лазаревич, зампредседателя Мингорисполкома

Как и многие студенты 90-х, Надежда Лазаревич тоже стояла перед выбором: уехать за границу (а такие американские программы на развале страны росли просто пачками) или остаться, учиться и работать на благо родины, поднимая экономику. Ее стойкости и характеру в наши дни будут удивляться. Кредо единственной женщины в системе Минпрома, возглавляющей до недавнего времени крупный промышленный холдинг, - непростая ноша.

Промышленный спад 40 %, инфляция, когда утром это еще рубль, а к вечеру - ничего. Костры в цехах белорусских заводов. Разгул преступности и коррупция. Все это помнят те, кому в последующие десятилетия довелось укреплять национальную валюту.

То, что происходило в политике Беларуси в первые годы с момента Декларации о суверенитете, тоже можно назвать хаосом. Процветает национализм с насаждением народу ложных символов. В ходу лозунги и обещания без конкретики, как выйти из кризиса. Врагом называется все русское и советское. Парламент и правительство проваливают 3 экономические программы. Этот конфликт ветвей власти заложат и в первую Конституцию. Слабый институт президентства и непропорционально сильный Верховный совет.













Был заложен дисбаланс в системе государственной власти. И по важнейшим направлениям полномочий Президента были наложены чрезмерные ограничения. Верховный совет не принимал должных мер по выходу из кризиса. И в определенной мере противодействовали активным действиям Президента. Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси

И все это предпосылки для первого референдума суверенной Беларуси. Стране нужна была сильная воля, а значит сильная президентская власть. Победа на выборах харизматичного народного депутата Лукашенко (без поддержки номенклатуры) белорусам дала надежду. Но решения его во многом блокировались.

Негативный сценарий Беларусь преодолеет двумя референдумами 1995 и 1996 гг.. И создает свой, особый формат народного вече - Всебелорусское народное собрание.

Это был такой интересный период, когда против А. Лукашенко, против вот этой программы президентского курса становления суверенной Беларуси как бы объединились фракции аграриев, те, кто называл себя коммунистами, и вот эта ультранационалистическая группировка БНФ. Они выступали вместе. ВНС помогло показать, с кем реальная народная поддержка. Проведение референдума 24 ноября 1996 года означало полную политическую победу. А Лукашенко и открыло важный новый этап развития Беларуси. Фактически именно тогда и была сформирована политическая система. Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества "Знание"

14 мая 1995 года впервые после растоптанного голосования за сохранение Советского Союза у граждан спрашивают, в какой стране они хотят жить. Поддержку находят инициативы Президента: новая символика, наследующая все этапы реальной белорусской государственности, роспуск недееспособного Верховного совета. За интеграцию с Россией и двуязычие - свыше 83 %. Но это лишь часть фундамента. 24 ноября 1996 второй референдум ставит точку в затянувшемся политическом кризисе. Белорусы выбирают президентскую республику, изменения в Конституцию расширяют полномочия и ответственность главы государства.

Правота тех решений, которые были приняты в 1996 году, подтверждена практикой, историей. Ведь именно то, что произошло в тот период, очень важный такой момент. Вообще вот этот этап с 1994 по 1996 год - это время определения пути дальнейшего развития Беларуси, те достижения, которые мы уже получили в момент такого спокойного развития, особенно с 2000 года. Рост белоруской экономики, рост благосостояния граждан, провозглашенных в Конституции ценностей о том, что мы являемся социальным государством, закладывалось именно тогда. Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества "Знание"

Люди голосуют против свободной продажи земли и против отмены смертной казни. Закрепляется исторически справедливая дата Дня Независимости - 3 июля, как барьер для желающих переписать историю и переобуть предателей.

Выбрано социально ориентированное государство. То, о чем мечтали еще с горбачевской перестройки. Президентская республика с двухпалатным парламентом, по сути, образцовый выход из кризиса без оружия и крови через модернизацию Конституции. И референдум 2004 года показал полную поддержку белорусским народом выбранного курса. Экономический рост в тот год - 11 %. Страна дала возможность Александру Лукашенко участвовать дальше в президентских гонках. Запад продолжит испытывать нас на прочность практически каждые выборы.

С момента получения страной нашей независимости нас постоянно пытались учить. Цель одна - поменять геополитический вектор развития страны на 180 градусов, оторвать от России, превратить Беларусь в полигон антироссийский. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси