Суворовское училище приглашает на дни открытых дверей

29 февраля, 21 марта и 11 апреля пройдут встречи с командованием училища. Гостей ознакомят с условиями жизни и быта суворовцев, элементами учебно-материальной базы. Также представители учреждения образования разъяснят все нюансы поступления в 2020 году.



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