"Сузор'е" талантов Центрального района Минска во Дворце культуры профсоюзов

"Сузор'е" талантов представил Центральный район на подмостках столичного Дворца культуры профсоюзов. Со своими творческими номерами выступили 12 организаций. Кроме традиционных жанров - песен и танцев, участники удивляли фокусами и владением музыкальными инструментами. Фестиваль объединил как профессионалов, так и любителей сценического искусства. По возрасту никаких ограничений. Самым маленьким артистам 8 лет. А самые опытные конкурсанты творчеством начали заниматься уже на пенсии.