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"Сузор'е" талантов Центрального района Минска во Дворце культуры профсоюзов

"Сузор'е" талантов представил Центральный район на подмостках столичного Дворца культуры профсоюзов. Со своими творческими номерами выступили 12 организаций. Кроме традиционных жанров - песен и танцев, участники удивляли фокусами и владением музыкальными инструментами. Фестиваль объединил как профессионалов, так и любителей сценического искусства. По возрасту никаких ограничений. Самым маленьким артистам 8 лет. А самые опытные конкурсанты творчеством начали заниматься уже на пенсии.

Кроме сценических номеров, участники фестиваля подготовили выставку декоративно-прикладного искусства

На ней собрали художественные произведения в разных стилях и техниках. В экспозиции Дворца детей и молодежи, например, около 50 работ. Все участники гала-концерта получили звание лауреатов фестиваля. Лучшие номера жюри отобрало для участия на городском этапе конкурса.


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