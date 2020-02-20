3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Свадебная магия цифр 20.02.20
20.02.20 - магия цифр или как сделать день свадьбы запоминающимся? Особую дату для особого праздника сегодня во многих странах выбрали тысячи молодоженов. Некоторые провели церемонию в торжественной обстановке. Выбор красивых дат довольно частое явление среди будущих супругов. Кстати, в День всех влюбленных в нашей столице свой союз скрепили браком 165 пар.
Как стало известно, сегодняв Минске появилось 157 новых пар. Ближайшая красивая дата уже в эти выходные. В субботу 22.02.2020 в столичных ЗАГСах зарегистрируютбрак 108 влюбленных.