Свадебная магия цифр 20.02.20

20.02.20 - магия цифр или как сделать день свадьбы запоминающимся? Особую дату для особого праздника сегодня во многих странах выбрали тысячи молодоженов. Некоторые провели церемонию в торжественной обстановке. Выбор красивых дат довольно частое явление среди будущих супругов. Кстати, в День всех влюбленных в нашей столице свой союз скрепили браком 165 пар.



Как стало известно, сегодняв Минске появилось 157 новых пар. Ближайшая красивая дата уже в эти выходные. В субботу 22.02.2020 в столичных ЗАГСах зарегистрируютбрак 108 влюбленных.



