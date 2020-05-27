Свадебные традиции возрождают в Вилейке

В Вилейке возрождают свадебные традиции прошлого века. От внешнего убранства молодоженов и гостей до конкурсов и обряда дарения: все элементы церемонии сохранены в первозданном виде. Особое внимание, например, уделялось венку невесты - изобилие ярких атласных лент свидетельствовало о знатном происхождении девушки. Каждый из подарков имел особый сакральный смысл. А сам обряд происходил в так называемом красном углу - самом главном месте хозяина.

Принять участие в такой церемонии приезжают даже гости из зарубежья - России, Литвы и Азербайджана.



