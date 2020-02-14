Свадебный бум! В Минске 14 февраля официально зарегистрируют 170 семей

В столичных ЗАГСах сегодня свадебный бум! Именно в День всех влюбленных многие пары решили зарегистрировать брак. Рекордное количество заявлений подали во Фрунзенском районе. Сегодня там обменяются кольцами 27 пар, в Московском районе - 17. Всего же в Минске официально зарегистрируют 170 семей.



Свадебный переполох в столице продолжится. Впереди у влюбленных сердец еще одна красивая дата. Много новых семей появятся 20.02.20.



