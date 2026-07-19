Сварка, кузница, комбайн - как белорусские женщины покоряют "мужские" профессии

Краткий пересказ от ИИ

Белорусские женщины смело примеряют разные амплуа, покоряют вершины и достигают успехов в различных сферах, порой ломая стереотипы и удивляя мужчин. О представительницах разных профессий рассказали в "Специальном репортаже".

Машиностроение

За сварочной маской в окружении стальных узлов машин не сразу распознаешь хрупкую девушку. Уроженка Нижнего Новгорода Зинаида Кабанова связала свою судьбу с Беларусью и уже 15 лет работает электросварщиком. За это время стала профи топ-уровня в этой мужской профессии. У Зинаиды 6-й разряд, наивысший.

Зинаида Кабанова, электросварщик ООО "Амкодор-маш" - управляющая компания холдинга":

"Сейчас нет разграничений между мужчиной и женщиной. Женщины сейчас пытаются быть дальнобойщицами, сварщицами - ищут себе какую-то интересную специальность. А мужчины, наоборот, делают маникюр, прически. Повара очень хорошие".

Машиностроение - та отрасль, где девушки не просто себя реализуют, но и привносят в брутальные цеха частичку женственности.

"Среди наших женщин есть сварщицы, операторы станков и манипуляторов, наладчики станков. Кроме того, у нас все машинисты кранов - это женщины. Женщины работают гальваниками, операторами химводоочистки, - обозначила заместитель гендиректора ООО "Амкодор-маш" - управляющая компания холдинга" Елена Шиманская. - Даже просто своей красотой, интеллектом, обаянием они вносят радость в мужской коллектив".

А на заводе "Ударник" трудится Ольга Струговец. Благодаря ее работе узлы и компоненты погрузчиков и другой техники обретают финальный вид перед сборкой. После покраски они "одеваются" в корпоративный желтый цвет. Каждый маляр на изделии оставляет свой знак качества. За все, что сделано под именем Струговец, ответственность двойная и ценность, ведь работает семейный тандем.

quote По приходу сюда я познакомилась с моим будущим мужем. Он тоже маляр, и мы с ним работаем в паре. Все удивляются, как так можно работать. А мы уже 10-й год живем и работаем с ним в паре. Ольга Струговец, маляр по металлу ООО "Амкодор-маш" - управляющая компания холдинга"

Строительство

Строительство, казалось бы, не та сфера, где можно часто встретить девушек, не считая, например, штукатуров и маляров, но это стереотип. Для того, чтобы увидеть следующую героиню, нужно поднять голову вверх на 30 м.

Машинист башенного крана Марина Шумило в профессии уже почти три десятилетия. Она с удовольствием смотрит на то, как растет, меняется и преображается Минск, и с удовольствием помогает возводить жилые дома, бассейны, спорткомплексы. На счету более 60 различных объектов. Сегодня Марина Шумило передает опыт учащимся колледжей и также работает в тандеме с мужем.

"У меня супруг тоже работает со мной. Уже четвертый год водителем. Я загружаю машины, выгружаю", - отметила машинист башенного крана ОАО "122 УНРМ" Марина Шумило.

Петр Мартысевич, мастер ОАО "122 УНРМ":

"Девушки-машинисты башенного крана работают более аккуратно, чем мужчины. Они больше, наверное, придерживаются норм безопасности. Мужчины, которые внизу, стропальщики, монтажники, с девушкой, которая работает за рычагами крана, обращаются поаккуратнее. В отрасли строительства, конечно, девушек очень много. Они присутствуют в направлении геодезии, в выездных лабораториях".

АПК

А Татьяна Печурко хорошо знакома с механизацией своего сельхозпредприятия. Как диспетчер она знает, где и как работает трактор с сеялкой, грузовик или комбайн. Два сезона она была помощником своего мужа-комбайнера. И вот теперь девушка решила сама сесть за руль серьезной машины.

"В ООО "Деревное" я работаю диспетчером. В хозяйстве уже 17 лет, - поделилась она. - Интерес у меня уже появился с детства. У меня папа работал на комбайне, и тогда еще мне казались эти машины чем-то особенным. Я даже тогда подумать и не могла, что такой большой комбайн покорится и мне. Конечно, я очень благодарна за то, что мне доверили и поверили в меня, что есть такая возможность убирать хлеб и вносить свой вклад в каравай нашей страны".

А вот еще одна уникальная история. Уже 5 лет Марина Пенязь преподает математику в Средней школе № 13 г. Слуцка. За это время выросли ее первые ученики. Повысила свой статус и сама учитель. Сегодня она завуч.

quote Моя малая родина - это город Слуцк. Как говорят, где учился, там и пригодился. Я являюсь заместителем директора по учебной работе. Но уроки никто не отменял, соответственно, работаю и учителем математики. Марина Пенязь, заместитель директора СШ № 13 г. Слуцка, механизатор

Интересный факт, деловой костюм учителя Марина с легкостью меняет на рабочую форму механизатора. В сельском хозяйстве Марина Пенязь с самого детства. Отец работал агрономом, а с техникой ее познакомили муж и свекор. Два сезона девушка отработала помощником комбайнера в хозяйстве "Весейский Покров". Молотили более 1 тыс. т зерна. И вот очередной дебют уже в статусе самостоятельного комбайнера.

Благодаря "Гомсельмашу" в каждом регионе Беларуси будет больше женщин-комбайнеров. Для них подготовлена флагманская модель.

"Воспользовались идеей, когда передавали машину в Минской области двум женским экипажам. Это же не простые женщины-механизаторы, они имеют свою историю. Поэтому мы решили подготовить эксклюзив. И вот получилась модель 810 в белом цвете, который символизирует чистоту, красоту наших белорусских женщин", - обозначил гендиректор ОАО "Гомсельмаш" Виталий Шелег.

Транспорт

Многие столичные женщины - это те, кто у руля и те, кто за рулем. Часто и то, и другое вместе. Директора, руководители - таких сотни и тысячи, а вот водителей городских автобусов - лишь десятки. И да, это большие профи своего дела.

Мама четверых детей Илона Дрозд начинала свой трудовой путь в педагогике. Впрочем, проработала в детском саду недолго. Душой стремилась крутить "баранку" большой и серьезной машины - автобуса. Девушке удалось сломать стереотип. И вот уже 10 лет Илона Дрозд работает в автопарке № 5.

Илона Дрозд:

"Закончила педагогический институт, пошла работать в детский сад. Потом поняла, что хочу стать водителем автобуса. Не все разделяли мое хотение. Муж сказал: "Зачем?" Я пошла тихонечко подала документы на категорию D, заодно на C сдала, начала искать работу. С этим было уже посложнее. Я женщина, и когда слышали, что четверо детей, категорически не хотели брать. А здесь получилось так, что мне дали шанс, поверили в меня".

Кузнечество

Кузнец художественной ковки Оксана Кирилюк в своей мастерской летом предпочитает работать по ночам. Свой путь к огню, молоту и наковальне специалист в международных экономических отношениях начинала 20 лет назад. Сменила офисную профессию на исторически мужскую и брутальную. За это время своими руками она согнула тонны стали, но сохранила женственность и хрупкость. Говорит, что в ее крови такие же атомы железа, как и в изделиях. И в этом единение с природой.

"Имеем дело с условно мужскими, условно женскими профессиями. Если человеку хватает сил, навыков, знаний, понимания и чувства, чтобы чем-то заниматься, почему нет? Кузнец - это вообще было ключевой профессией, поскольку на кузнице лежало оружие, орудие труда. Не вспахали, не посеяли - голодали. Не получили мечи - не могли защищаться, попали в рабство и так далее", - рассказала Оксана Кирилюк.

В свое время она воспользовалась безвозмездной государственной субсидией на поддержку малого бизнеса. Это было серьезное подспорье на старте кузнечной карьеры. Теперь она мастер топ-уровня, который делает не просто утилитарные вещи, а произведения искусства.

quote Ты не можешь оторваться от того, к чему тебя тянет. Дополнять мир какими-то интересными линиями, образами. Привносить что-то свое. Не менять кардинально, а дополнять. Оксана Кирилюк

Таких, как Оксана Кирилюк, самозанятых в стране много: мастера маникюра, парикмахеры, ремесленники. К слову, среди предпринимателей Беларуси 42 % - это женщины. При этом каждая девятая из них работодатель.

А для реализации предпринимательской инициативы есть немало возможностей. В Беларуси 16 бизнес-инкубаторов и 70 центров поддержки. Растет присутствие и активность представительниц прекрасного пола и в IT-сфере, а это уже 35 %.

Такие непохожие, целеустремленные, трудолюбивые и любящие своих родных, яркие, стильные и талантливые. Белорусские женщины, безусловно, разные, каждая в своей профессии. Но они точно едины в стремлении сделать нашу страну еще лучше.