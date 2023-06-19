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"Свечу памяти" зажгут онлайн около 85 стран мира
Представители около 85 стран примут участие в акции "Свеча памяти", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя совета по патриотическому воспитанию общероссийской организации "Офицеры России" Алексея Галицкого.
В организации подчеркнули, что акцию запустят в онлайн-формате для удобства представителей из разных стран. По предварительной информации, в этом году к ней присоединятся представители порядка 85 стран мира.
"В акции может принять участие любой человек в любой точке мира, достаточно зажечь свечу памяти и разместить в социальных сетях с хештегом "свечапамяти". В 21.00 по Москве 21 июня мы ежегодно объявляем старт нашей акции, присоединяйтесь к ней", - пригласил собеседник.
По словам Алексея Галицкого, есть намерение сделать итоговый ролик акции, чтобы весь мир увидел эти 85 стран.
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