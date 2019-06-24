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Свен Арне Хансен: Для легкой атлетики на ІІ Европейских играх наступает исторический момент

На стадионе "Динамо"соревнования пройдут в динамичном графике. И привлекут особое внимание подрастающего поколения спортсменов и болельщиков - таким мнением накануне поделился гость нашей выездной студии, глава Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен (видео).

Напомним, четвертьфиналы и полуфиналы командного турнира пройдут во вторник и среду. Финал - в пятницу, 26 июня.

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