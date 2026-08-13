Сверчки как источник белка - ученые предлагают расширить привычный рацион

Белорусские ученые ищут новые пути решения глобальной продовольственной проблемы. Речь идет о возможном использовании белка из сверчков в пищевой промышленности.

Инициатором обсуждения этой темы выступил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник. Как подчеркивают ученые, это не столько гастрономический эксперимент, сколько научная демонстрация.

Главная цель - привлечь внимание к острой нехватке полноценного белка в рационе человека. Она затрагивает миллиарды людей. В странах с низким доходом - это нехватка средств на мясо. Для них разрабатывают альтернативы: соя, грибной белок или насекомые. В сверчках насчитывается до 60 % гипоаллергенного белка, который легко усваивается. Вопрос касается не только стран с низкими доходами, но и вполне благополучных государств, где популярность фастфуда привела к дисбалансу питания.

"Я не поклонник восточной кухни и не поклонник насекомых. Очень люблю белорусскую кухню. Мы в этом году экспериментируем и открываем площадку "Вкус науки" в рамках Фестиваля науки. Здесь мы не только расскажем про альтернативные возможности получения белка, но и в доступной форме доведем информацию, как правильно питаться, насколько важно сбалансировать свои рационы. Белок - это пластический материал для иммунитета", - отметил Владимир Караник.

На предстоящем фестивале науки, который пройдет 5 и 6 сентября, будет представлена необычная разработка. Основная задача - донести информацию, как правильно организовать питание для активной и долгой жизни.