Сверку учетных данных прошли более 85 % военнообязанных Минской области

В нашей стране продолжается сверка учетных данных военнообязанных. Напомним, она проходит по поручению Президента Беларуси, пишет"Минская правда".

Сейчас в военных комиссариатах Минской области идет проверка и уточнение учетных данных военнообязанных.Первый этап прошел на предприятиях и организациях по месту работы военнообязанных.

"В настоящий момент в военных комиссариатах проходит завершающий этап сверки учетных данных военнообязанных, который продлится до 30 декабря. Проводятся контрольное оповещение и явка военнообязанных в военные комиссариаты в связи со сверкой их данных", - уточнил военный комиссар Минской области полковник Игорь Тарабеш.

Сверка данных военнообязанного длится от 10 до 20 минут. После уточнения информации люди возвращаются на место работы или домой. С собой необходимо иметь паспорт, военный билет и другиедокументы, которые указаныв повестке.

Осталось сверить небольшое количество учетных данных -в основном по тем военнообязанным, которые живут за пределами района и страны.

Для тех, у кого нет возможности прибыть в комиссариат и сверить свои учетные данные по месту воинского учета и они проживают за пределами района, проводится сверка граждан по месту их фактического пребывания в любом ближайшем военном комиссариате (обособленной группе). После этого сведения в трехдневный срок поступают в тот военный комиссариат, где гражданин состоит на воинском учете.

Райвоенкоматы работают в круглосуточном режиме:в выходные и в нерабочее время.

Также в областном военкомате отметили: повода для беспокойства нет, такая работа в комиссариатах проводится ежегодно и планово.

К слову, уже более 85 % жителейМинской области, состоящих на воинском учете, прошли процедуру сверки данных.

"Отмечается высокий уровень понимания своих обязанностей по воинскому учету гражданами нашей страны", - сказалзаместитель начальника направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Минской области подполковник Владимир Сыпов.