Светлана Алейникова: Выборы Президента - главная форма политического участия для людей

Второй этап масштабного социологического исследования презентовали в Беларуси 16 сентября. Как люди относятся к местным органам власти, рассказала доктор политических наук, аналитик Белорусского института стратегических исследований Светлана Алейникова в "Актуальном интервью".

"Традиционно в лидерах находятся Гродненская и Гомельская области. Там более высокий процент. Самая высокая планка запросов в городе Минске и Минской области. Соответственно, оценка деятельности органов местной власти несколько ниже, но это и за счет того, что белорусская столица - мегаполис, где много проблем и вопросов. Но при этом я бы не сказала, что есть существенные различия. В целом оценка местных органов власти по республике и областям колеблется не очень значительно", - отметила собеседница.

Светлана Алейникова (справа)

В ходе опроса задавались вопросы социального самочувствия (ожидания, запросы, проблемы, страхи граждан, чего хотят или не хотят от своей личной жизни и от государства). Спрашивали и о формах политического участия, вопросах политической и социально-бытовой коммуникации (что наиболее востребовано - горячие линии, личные приемы, обращения через интернет, TikTok и другое). Лидируют, к слову, личные обращения.

"Для белорусов на первом месте по-прежнему остается личный контакт с чиновником, должностным лицом - тем, кто готов выслушать, понять и решить их проблему. Растет популярность виртуальных каналов, то есть интернет, мессенджеры и социальные сети. Примерно каждый пятый респондент обращается к ним, но абсолютным лидером является личный контакт", - рассказала доктор политических наук.

На вопрос, через какие каналы люди видят свое политическое участие в жизни общества, чаще всего отвечали, что выборы. Они, по мнению опрашиваемых, являются наиболее действенным механизмом. В первую очередь это выборы Президента Республики Беларусь. "Граждане уверены, что они своим выбором могут оказать влияние и сформировать политическую систему. Выборы Президента - главная форма политического участия для людей", - заявила Светлана Алейникова.

Главное фото: magnific.com