Светлана Кондратенко: Белорусское сельское хозяйство может и должно прирастать в производительности

Главная борьба в мире сейчас идет за доступ к качественному сельхозсырью, и у Беларуси здесь есть ключевое преимущество - традиционные подходы к производству и натуральный состав продуктов.

Светлана Кондратенко, замдиректора Института системных исследований в АПК НАН Беларуси:

"Белорусское сельское хозяйство может и должно прирастать в производительности. В государственной программе АПК будущего, которая формирует стратегические направления развития сферы на будущую пятилетку, определен показатель роста производительности труда по валовой добавленной стоимости сельского хозяйства - 30 %".

Это достаточно много, но без этого сегодня конкурентоспособность обеспечить будет довольно сложно. Замдиректора Института системных исследований в АПК НАН Беларуси отметила, что на мировом рынке продовольствия сегодня идет жесткая конкуренция за доступ к сельскохозяйственному сырью высокого качества, а у Республики Беларусь оно есть. "Сегодня это ключевое конкурентное преимущество, позволяющее обеспечить натуральный состав, традиционный подход к производству белорусских продуктов. Кроме того, мы сохранили и развиваем потенциал пищевой промышленности. 30 % организации пищевой промышленности Республики Беларусь - это инновационно-активная организация, что позволяет товаропроизводителям адаптироваться к ассортименту любого экспортного рынка", - заявила Светлана Кондратенко.

Фото: magnific.com