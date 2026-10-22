Светлана Любецкая объяснила, почему ВНС является уникальным правовым опытом Беларуси

Всебелорусское народное собрание (ВНС) обладает исключительными компетенциями. Этот орган можно назвать коллективным разумом в решающих ситуациях и эффективным механизмом сдерживания и противовеса между народом и властью.

О функциях ВНС и процессе построения власти народа рассказала судья Конституционного Суда Республики Беларусь Светлана Любецкая в "Актуальном интервью".

"Статья № 15 "Заслушивание Всебелорусским народным собранием премьер-министра Республики Беларусь о выполнении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь" позволяет при отчете премьер-министра о выполнении Программы соцэкономразвития задавать ему вопросы. Делегаты могут направить их в президиум, который обобщит их и поставит перед правительством. Ответы на вопросы должны быть отражены в информации премьер-министра. Всебелорусское народное собрание утверждает список народных заседателей, избирает судей Верховного Суда и Конституционного Суда. Эти высшие судебные инстанции дают конечную правовую оценку правоотношениям, выносящимся на спор и относящимся к компетенции либо Верховного, либо Конституционного Суда", - рассказала гостья интервью.

Светлана Любецкая

Опыт народовластия в Беларуси передовой, и к нему прислушиваются и присматриваются. У некоторых соседних государств также появился подобный формат. Но ВНС - уникальный правовой опыт Беларуси, основанный в большей степени на национальном опыте демократии, ведь прямых аналогов Всебелорусскому народному собранию в мировой правовой практике не найти.

Каждое государство само решает, как найти баланс для устойчивости общества, государства, возможности создания легальной площадки для обсуждения вопросов, которые не всегда можно предусмотреть. Такой орган должен быть авторитетным, и белорусская правовая разработка основывалась на исконных традициях народного вече.

"В мировой практике есть элементы, которые изучали в Беларуси. Это Всекитайское собрание народных представителей, общественные советы в постсоветских азиатских странах (Курултай в Казахстане, например). Там тоже государство пытается решать вопросы, чтобы обеспечить суверенитет. Но Всебелорусское народное собрание - национальный опыт, который позволяет решить национальные вопросы", - завершила мысль Светлана Любецкая.

Главное фото: president.gov.by