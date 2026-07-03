Светлана Шибко рассказала об уникальном кружке, сохранившемся только в МГДДМ

Обладательница медали Франциска Скорина, заведующая кабинетом Минского государственного дворца детей и молодежи Светлана Шибко поделилась секретами работы дворца.

"Во дворец приходит очень много молодежи. Воспитание детей начинается с двух лет. К нам приходят малыши, и для них организованы интересные кружки по природе, сохранению зеленого богатства. Сейчас популярно, когда дома находятся предметы народного быта, именно современные и выполненные из натурального дерева", - поделилась заведующая кабинетом Минского государственного дворца детей и молодежи.

Светлана Шибко подчеркнула, что кружок "Художественная резьба по дереву" - уникальное направление, сохранившееся только во Дворце детей и молодежи. "Резчик по дереву у нас женщина, прекрасный педагог. Занимаются в кружке в основном мальчики, но есть и девчонки. Они делают красивые изделия - ложки, шкатулки, панно, всевозможные брелоки, статуэтки", - перечислила Светлана Шибко.