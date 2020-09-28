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Светлана Алексиевич в 12:15 улетела в Германию

Сегодня еще один член Координационного совета покинул страну. Светлана Алексиевич в 12:15 улетела в Германию, пополнив таким образом "правительство в изгнании". Надо полагать, теперь у альтернативщиков появится и свой собственный союз писателей за рубежом.

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