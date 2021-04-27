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Светлана Лукашик в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи"
В Беларуси продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Специалисты настаивают - именно вакцинация позволит вернуться к обычному образу жизни. Некоторые уже беспокоятся, как продлить действие антител. Множество слухов по-прежнему сопровождают этот момент. Доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского медуниверситета Светлана Лукашик дала рекомендации и опровергла некоторые мифы.
Разоблачение мифов и обсуждение гонки вакцин, а также преимущества белорусского препарата - об этом сегодня в нашем вечернем эфире в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".
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