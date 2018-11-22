Светлана Лукьянюк - победитель конкурса среди представителей СМИ в номинации "Евразийская интеграция и развитие". Поздравляем!

Сегодня в Москве на прошедшей конференции Евразийской интеграции подвели итоги творческого конкурса. В нем участвовали представители СМИ всех стран Союза, которые освещали работу ЕАЭС в течение года. Экономический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании Светлана Лукьянюк стала победителем в номинации "Евразийская интеграция и развитие". Поздравляем нашу коллегу!