Светлана Любецкая: Судейская работа - это работа одиночки

Говорят, бывших не бывает и среди судей. Опыт, полученный во время работы в Верховном Суде, помогает решать самые сложные задачи и дальше в жизни. Так и у председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светланы Любецкой. В ее биографии работа судьей занимает особое место. Широкое знание законов и их применение - отличная платформа для законотворческой деятельности.

Судейская работа - это работа одиночки, считает юрист. "Ты всегда один на один с принятием решения. Можно знакомиться с опытом, правовыми позициями, изучать подходы… Но решение ты будешь всегда принимать сам, - констатировала она. - Я с глубочайшим уважением отношусь к тем, кто сегодня работает на таком весьма важном участке правовой защиты. Они способны принимать взвешенные и продуманные законные решения".

Смотрите фильм Агентства теленовостей "Судебный век" ЗДЕСЬ

Судебная деятельность - это индикатор совершенства законодательства, уверена она. "Примирение закона и справедливости и нахождение самых правильных, верных решений - это запрос государства, общества и отдельно взятого человека. Такая задача стоит перед законодателем. Вторая задача - это оценка регулирующего воздействия: как в итоге эти нормы будут применены.

Из самого ценного и важного, что дала мне судейская деятельность, - это формирование характера, привычек, способность принимать решения, казалось бы, в самых непредсказуемых и нестандартных ситуациях. Знания и человеческой психологии, знания порядка решения тех или иных вопросов - это очень хороший опыт, который помогает не только в профессиональной деятельности. Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, судья Верховного Суда (2016-2020 гг.), Заслуженный юрист Беларуси

По ее словам, остались самые лучшие воспоминания, потому что люди, которые имеют отношение к правосудию, которые разрешают правовые споры, они обладают высокими и теоретическими знаниями и имеют очень четкую жизненную позицию, обостренное чувство справедливости. Особенности этой работы - что нужно учиться всю жизнь, считает Светлана Любецкая.