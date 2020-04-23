Светлана Месникович о том, как справляться с повышенной тревожностью во время пандемии, - сегодня в программе "События"

Тема коронавируса уже несколько месяцев находится в топе новостей. Миллионы людей во всем мире ежедневно следят за сводками. От потока негативной информации приходится защищаться так же, как и от самого вируса. Как справляться с повышенной тревожностью и страхом? Как защитить себя и своих близких? Мы пригласили в студию и задали эти вопросы кандидату психологических наук, психологу Светлане Месникович.